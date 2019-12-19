Рада продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю у розслідуванні катастрофи MH17



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Документ дозволить продовжити дію Міжнародної місії захисту розслідування до 1 серпня 2020 року

Верховна Рада 19 грудня продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю у рамках розслідування катастрофи малайзійського «Боїнгу» на Донбасу у 2014 році.

Це рішення підтримали 324 народних депутати.

Верховна Рада України ратифікувала Угоду (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2020 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року, вчинену 1 серпня 2019 року в м. Києві, яка набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Проект Закону зареєстровано за №0007.

Як повідомлялось, уряд Нідерландів звернувся до російської прокуратури з проханням сприяти у пошуку Володимира Цемаха. Зазначається, що Нідерланди хочуть допитати Цемаха у справі про катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі.

Згодом Нідерланди звинуватили Росію у відмові видати Цемаха.

До слова, у грудні Україна оголосила у розшук Цемаха, якого сама віддала Росії.

Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов’язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.