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    Російський «Перший канал» визнав, що сюжет про український винищувач у справі МН17 - брехня

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    <p>В одному з ефірів&nbsp;&laquo;Першого каналу&raquo;&nbsp;продемонстрували кадр із супутника, на якому є український винищувач, що нібито збив &laquo;Боїнг&raquo;</p> - Російський «Перший канал» визнав, що сюжет про український винищувач у справі МН17 - брехня

    В одному з ефірів «Першого каналу» продемонстрували кадр із супутника, на якому є український винищувач, що нібито збив «Боїнг»

    Після катастрофи MH17 російська пропаганда висувала цілу низку різних теорій, які стверджували, що Росія та бойовики не причетні до збиття літака, а відповідальною є Україна

    Генеральний директор російського «Першого каналу» Костянтин Ернст визнав, що інформація про збиття «Боїнга» рейсу MH17 на Донбасі українським винищувачем є брехнею.

    Про це Ернст сказав в інтерв’ю The New Yorker.

    Як нагадує видання, після катастрофи MH17 російська пропаганда висувала цілу низку різних теорій, які стверджували, що Росія та бойовики не причетні до збиття літака, а відповідальною є Україна — йшлося про те, що це були невдалі навчання українських ППО, що Україна навмисне збила літак, бо вважала його літаком Путіна тощо.

    В одному з ефірів продемонстрували кадр із супутника, на якому є український винищувач, що нібито збив «Боїнг». Цей знімок швидко розкрили як підробку.

    «Ми люди, ми помилились, але не спеціально», — сказав Ернст.

    Водночас він вважає, що офіційному звіту Об'єднаної слідчої групи про те, що MH17 збили з російського «Бука», можна вірити, а можна не вірити.

    «Ви вірите, що нідерландський звіт — це істина. Я вірю, що він непрофесійний», — заявив очільник «Першого каналу».

    Нагадаємо, перше судове засідання у справі про збитий літак рейсу MH17 Malaysia Airlines у Гаазі заплановано на 9 березня 2020 рік.

    Раніше у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

    17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, в результаті чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

    У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

    Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

    Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

    СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

    Росія ЗМІ телебачення Боїнг пропаганда авіакатастрофа лайнер літак МН-17 Україна
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