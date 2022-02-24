У Росії затримують учасників антивоєнних пікетів (ФОТО)

У Єкатеринбурзі поліцейські затримали п'ятьох людей, які вийшли на пікети проти війни

У росіському місті Єкатеринбург поліція затримала п'ятьох людей, які сьогодні, 24 лютого, в різний час стояли в одиночних пікетах із плакатами проти окупації України. Як повідомляє російське видання Znak.com, двох протестувальників затримали на шляху додому, коли вони вже поверталися після пікету.

Антивоєнні пікети у місті продовжуються з ранку. Вони розпочалися за кілька годин після початку військової операції в Україні.

До слова, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко звернувся до російських блогерів підтримати Україну і записати відеозвернення до підписників.

Також на даний час відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

Джерело фото: соціальні мережі