Предстоятель УПЦ МП Онуфрій нарешті звернувся до Путіна: просить не вчиняти гріх Каїна

«Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей», – сказав Онуфрій

Предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій визнав, що президент Росії Володимир Путін почав війну проти України. Він звернувся до нього, а також усіх українців.

«Сталася біда. На превеликий жаль Росія розпочала військові дії проти України і в цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини і один до одного. Закликаю вас перш за все до посиленої покаянної молитви за Україну, за наше військо і наш народ, прошу забути взаємні чвари і непорозуміння та об’єднатися любов’ю до Бога і до нашої Батьківщини. В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх благословить і береже!», – написав митрополит Онуфрій.

Онуфрій звернувся до президента Росії Володимира Путіна з вимогою припинити братовбивчу війну. «Відстоюючи суверенітет та цілісність України, ми звертаємось також до президента Росії та просимо негайно припинити братовбивчу війну. Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення і війна між цими народами це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей», – сказав він.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Станом на 12 годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.

Читайте також:





