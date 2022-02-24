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    Предстоятель УПЦ МП Онуфрій нарешті звернувся до Путіна: просить не вчиняти гріх Каїна

    Глава УПЦ МП Онуфрій нарещті визнав, що Путін агресор - Предстоятель УПЦ МП Онуфрій нарешті звернувся до Путіна: просить не вчиняти гріх Каїна
    Глава УПЦ МП Онуфрій нарещті визнав, що Путін агресор
    фото з відкритих джерел

    «Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей», – сказав Онуфрій

    Предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій визнав, що президент Росії Володимир Путін почав війну проти України. Він звернувся до нього, а також усіх українців.

    «Сталася біда. На превеликий жаль Росія розпочала військові дії проти України і в цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини і один до одного. Закликаю вас перш за все до посиленої покаянної молитви за Україну, за наше військо і наш народ, прошу забути взаємні чвари і непорозуміння та об’єднатися любов’ю до Бога і до нашої Батьківщини. В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх благословить і береже!», написав митрополит Онуфрій.

    Онуфрій звернувся до президента Росії Володимира Путіна з вимогою припинити братовбивчу війну. «Відстоюючи суверенітет та цілісність України, ми звертаємось також до президента Росії та просимо негайно припинити братовбивчу війну. Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення і війна між цими народами це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей», сказав він.

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

    Станом на 12 годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.

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    Теги: Росія війна Путін військові президент Митрополит Онуфрій час
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    Предстоятель УПЦ МП Онуфрій нарешті звернувся до Путіна: просить не вчиняти гріх Каїна