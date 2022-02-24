Бельгія закликала ЄС зупинити видачу віз усім росіянам

«Божевільний напад Росії змушує нас бути обережними з росіянами», – сказав держсекретар з питань притулку і міграції Бельгії

Бельгія закликала Євросоюз зупинити видачу віз усім громадянам Росії, включно зі студентами, робітниками і туристами, у відповідь на напад РФ на Україну. Про це у четвер заявив держсекретар з питань притулку і міграції Семмі Махді, пише Reuters.

«Божевільний напад Росії змушує нас бути обережними з росіянами, які бажають поїхати в Бельгію», – зазначив він.

Махді додав, що «наразі росіяни тут не вітаються».

Водночас прем’єр Бельгії Александр де Кроо поки не дав конкретних коментарів з цього приводу. Пізніше у четвер він повинен зустрітися з лідерами країн-членів ЄС задля ухвалення додаткових санкцій проти Росії.

До слова, Франція збільшить підтримку України «в усіх формах». Як повідомлялося, лідери країн Євросоюзу у спільній заяві засудили новий масштабний напад Росії на Україну та вимагають зупинитися.

Також відомо, що країни НАТО приводять у дію плани з оборони. В Україні свої сили розгортати не збираються.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО. Борис Джонсон заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні». Він додав, що поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Британський прем'єр додав, що Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь.

Також Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

Крім того, європейські акції обвалились після нападу Путіна на Україну.

Відома перша реакція світу на вторгнення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».