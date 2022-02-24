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    Російські окупанти хочуть проникнути в урядовий квартал – Офіс президента

    Радник Офісу президента України Михайло Подоляк каже, що&nbsp;Росія не реагує на будь-які спроби вийти на переговори - Російські окупанти хочуть проникнути в урядовий квартал – Офіс президента
    Радник Офісу президента України Михайло Подоляк каже, що Росія не реагує на будь-які спроби вийти на переговори
    скріншот з відео

    Одна з цілей Росії – прибрати вище керівництво України

    Існує можливість спроби російських загарбників проникнути в урядовий квартал, який розташований у Києві. Про це повідомив радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

    «Можливе точкове десантування. Нині йдуть бої у Гостомелі. Можлива спроба проникнути в урядовий квартал. Бо я вже говорив, одна з цілей РФ – прибрати вище керівництво країни», – зазначив Подоляк.

    За його словами, у Росії дві тактичні цілі. Перша – забрати частину територій на сході, включно з Сумами та Харковом, а також частину південних територій України. Ще одна ціль – спричинити максимально потужний удар по керівництву країни. Подоляк наголосив, що ціллю є прибрати вище керівництво країни.

    «Таким чином спровокувати безлад і неможливість керувати країною. Це ключові завдання, як ми це тепер розуміємо з точки зору планування російського нападу», – сказав радник.

    «Поки люди в шоці, зокрема росіяни, які отримують якусь інформацію, вони хочуть досягти максимального ефекту від своєї ініціативи. Тому вони будуть максимально відтягувати будь-які можливості переговорів. Це психологія війни», – заявив Подоляк.

    Подоляк також додав, що Росія не реагує на будь-які спроби вийти на переговори: «У нас були спроби вийти на переговори з точки зору, щоб вони пояснили, до чого ця ескалація, до чого провокації».

    Також він звернувся до присутніх на брифінгу журналістів. Подоляк закликав їх з метою безпеки продовжити роботу з редакцій своїх видань.

    Водночас Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського. Речник Путіна озвучив черговий ультиматум.

    Також поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти.

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    Теги: Росія окупанти війна уряд Офіс президента Михайло Подоляк
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    Російські окупанти хочуть проникнути в урядовий квартал – Офіс президента