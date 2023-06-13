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У Росії зіткнулися два танкери: у річку витікає бензин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Росії зіткнулися два танкери: у річку витікає бензин
У одному з суден пошкоджено ємність із майже 140 тоннами бензину
фото з відкритих джерел

Через зіткнення танкерів відбувається витікання палива в акваторію річки Лена

На річці Лена в районі селища Олексіївськ Іркутської області сталося зіткнення танкера ТР-901 і танкера ТР-900. Один із них перевозив 832 тонни бензину. Про це повідомляють росЗМІ.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення пошкоджено ємність із майже 140 тоннами бензину в одному із суден.

Відбувається витікання палива в акваторію річки Лена.

Наразі на місці події працюють слідчі.

Нагадаємо, сьогодні вранці виникла масштабна пожежа у російському Краснодарі. За попередніми даними, палає нафтобаза біля Яблонівського мосту. Чорний густий дим видно за кілька кілометрів. Точні причини займання наразі невідомі.

До слова, уночі Росія завдала чергових ударів по Україні. За попередніми даними, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один - знищено нашими захисниками.

Теги: росія корабль бензин

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