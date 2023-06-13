У Росії зіткнулися два танкери: у річку витікає бензин

У одному з суден пошкоджено ємність із майже 140 тоннами бензину

Через зіткнення танкерів відбувається витікання палива в акваторію річки Лена

На річці Лена в районі селища Олексіївськ Іркутської області сталося зіткнення танкера ТР-901 і танкера ТР-900. Один із них перевозив 832 тонни бензину. Про це повідомляють росЗМІ.

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За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення пошкоджено ємність із майже 140 тоннами бензину в одному із суден.

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Відбувається витікання палива в акваторію річки Лена.

Наразі на місці події працюють слідчі.

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