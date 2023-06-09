Ракетний удар по Житомирщині: що відомо про жертву

Внаслідок падіння уламків ворожої ракети у м. Звягелі були зруйновані кілька житлових будинків, десятки – пошкоджено

На Житомирщині поліція документує наслідки нічного ворожого обстрілу. Внаслідок ракетного удару в ніч на 9 червня у Звягелі загинула 70-річна жінка. Ще одна пенсіонерка госпіталізована. Про це повідомляє місцеве видання «Житомир online».

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«У період з 06:00 8 червня по 06:00 9 червня по території Житомирської області цивільною обороною було оголошено дві повітряні тривоги. Близько 3:30 ракетний удар було завдано по Звягельщині. Станом на 10:00 встановлено, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети у м. Звягелі були зруйновані кілька житлових будинків та десятки мають пошкодження різного ступеню», – йдеться у повідомленні.

На жаль, загинула 70-річна місцева жителька. З травмами ушпиталена 77-річна пенсіонерка. Ще двом місцевим жителям була надана медична допомога без доставлення до лікарні.

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Як повідомлялося, внаслідок атаки чотири будинки зруйновані, 30 – пошкоджені.

Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55. Було запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування, з яких знищено чотири ракети і десять дронів.