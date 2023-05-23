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Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)
На оприлюднених кадрах південно-західні околиці Бахмута.
фото: glavcom.ua

У полі на околицях Бахмута ЗСУ знищили ворожі позиції

У Бахмуті на Донеччині тривають важкі бої, але українські захисники не залишають ворогу жодного шансу і нещадно знищують росіян. Ексклюзивні кадри з поля-бою показав екснардеп та колишній голова фракції «Свобода» в Київській міськраді Юрій Сиротюк, який наразі перебуває на південних околицях гарячого міста. На війні колишній політик став гранатометником.

На оприлюдненому відео український захисник показав результати останньої контратаки. На кадрах десятки трупів росіян, які напали на українську землю і загинули від рук ЗСУ.

«Південно-західні околиці Бахмута. Результати останньої контратаки. Висоти між Іванівським і Кліщіївкою. На площині десь 50 м на 10 понад 20 хороших рускіх», – зазначив Сиротюк.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока. У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати.

Триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. Інформація уточнюється. 

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Теги: росія місто втрати ворог відео Бахмут

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