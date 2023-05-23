Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)

У полі на околицях Бахмута ЗСУ знищили ворожі позиції

У Бахмуті на Донеччині тривають важкі бої, але українські захисники не залишають ворогу жодного шансу і нещадно знищують росіян. Ексклюзивні кадри з поля-бою показав екснардеп та колишній голова фракції «Свобода» в Київській міськраді Юрій Сиротюк, який наразі перебуває на південних околицях гарячого міста. На війні колишній політик став гранатометником.

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На оприлюдненому відео український захисник показав результати останньої контратаки. На кадрах десятки трупів росіян, які напали на українську землю і загинули від рук ЗСУ.

«Південно-західні околиці Бахмута. Результати останньої контратаки. Висоти між Іванівським і Кліщіївкою. На площині десь 50 м на 10 понад 20 хороших рускіх», – зазначив Сиротюк.

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Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока. У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати.

Триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. Інформація уточнюється.