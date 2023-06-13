Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російському прикордонні гримлять вибухи (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У російському прикордонні гримлять вибухи (фото, відео)
Є прильоти у російському населеному пункті
фото ілюстративне

Ранок у Курській області почався з сирен

У вівторок, 13 червня, близько 7 години прикордонному районі Курської області РФ гримлять вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Так, є інформація про прильоти у Глушковому. Там оголошено повітряну тривогу.

У російському прикордонні гримлять вибухи (фото, відео) фото 1

Крім того, повідомляється про вибухи у Тьоткіно.

Нагадаємо, вранці 13 червня Україною вже вдруге від початку доби оголошено масштабну повітряну тривогу.

Попередня масштабна повітряна тривога тривала з 2:46 до 4:37.

Уночі Росія завдала чергових ударів по Україні. За попередніми даними, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один - знищено нашими захисниками.

Теги: вибух росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У Росії зіткнулися два танкери: у річку витікає бензин
У Росії зіткнулися два танкери: у річку витікає бензин
У Краснодарі палає нафтобаза: дим видно за кілометри (відео)
У Краснодарі палає нафтобаза: дим видно за кілометри (відео)
У російському прикордонні гримлять вибухи (фото, відео)
У російському прикордонні гримлять вибухи (фото, відео)
Хотіли продати 1000-річну Біблію: у Туреччині затримано зухвалих викрадачів артефактів (фото)
Хотіли продати 1000-річну Біблію: у Туреччині затримано зухвалих викрадачів артефактів (фото)
Польща, Угорщина й Чехія захищатимуть небо над Словаччиною: причина
Польща, Угорщина й Чехія захищатимуть небо над Словаччиною: причина
Стало відомо, яку приголомшливу суму отримають родичі Берлусконі у спадок
Стало відомо, яку приголомшливу суму отримають родичі Берлусконі у спадок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
301K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
82K
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
65K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
43K
Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)
37K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
24K
Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Сьогодні, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту