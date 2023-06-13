У російському прикордонні гримлять вибухи (фото, відео)
Ранок у Курській області почався з сирен
У вівторок, 13 червня, близько 7 години прикордонному районі Курської області РФ гримлять вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Так, є інформація про прильоти у Глушковому. Там оголошено повітряну тривогу.
Крім того, повідомляється про вибухи у Тьоткіно.
Нагадаємо, вранці 13 червня Україною вже вдруге від початку доби оголошено масштабну повітряну тривогу.
Попередня масштабна повітряна тривога тривала з 2:46 до 4:37.
Уночі Росія завдала чергових ударів по Україні. За попередніми даними, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один - знищено нашими захисниками.
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