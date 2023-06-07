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Кожен російський теракт збільшує суму репарацій, які РФ виплатить – звернення Зеленського

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кожен російський теракт збільшує суму репарацій, які РФ виплатить – звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

«Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців», – запевнив президент

Президент України Володимир Зеленський сьогодні спілкувався з директором МАГАТЕ Гроссі, зокрема про те, що сталося із Каховським водосховищем. Про це та багато іншого президент розповів у вечірньому зверненні. 

«Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує тільки суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитися на нашій землі», – зазначив президент. 

Зеленський зазначив, що влада на всіх рівнях робить усе, щоб урятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища.

«Кривий Ріг і вся Дніпропетровщина, міста й села Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя – хоч би як було важко, маємо допомогти людям», – сказав Зеленський.

Президент заявив, що увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду.

«Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. І я вдячний усім лідерам і державам, усім народам і міжнародним організаціям, які підтримали Україну й готові допомогти нашим людям, нашим деокупаційним крокам. Генеральний прокурор уже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби», – розповів він.

Зеленський також говорив сьогодні з директором МАГАТЕ Гроссі, зокрема про те, що сталося із Каховським водосховищем, загальну ситуацію із Запорізькою атомною станцією.

«Закликав директора МАГАТЕ прямо й недвозначно засудити сьогоднішній російський теракт і до максимуму збільшити наші зусилля, щоб звільнити ЗАЕС. Домовилися про його візит в Україну», – підкреслив президент.

«Лише повне звільнення української землі від російських окупантів гарантуватиме, що таких терактів більше не буде. Росія використовує все що завгодно для терору – будь-які обʼєкти. Держава-терорист повинна програти.
Ще кілька речей хочу сказати окремо. Щодо нашого півдня та Криму. Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів – від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини й до Криму», – додав він.

Зеленський зазначив, що той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти.

Окремо президент відзначив героїв на Бахмутському напрямку.

«Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам», – сказав президент.

Зеленський також подякував усім, хто зараз проводить і допомагає з евакуацією людей із міст і сіл, які затопило водою з Каховського водосховища. 

Теги: МАГАТЕ Володимир Зеленський катастрофа теракт росія

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