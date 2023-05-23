Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна

Путін заявив, що «жодної України не було» до створення СРСР

Президент Росії Володимир Путін та голова Конституційного суду Валерій Зорькін обговорили французьку карту XVII століття та відсутність на ній України. Про це повідомляють росЗМІ.



Про неіснуючу Україну Путін розповів під час зустрічі з головою Конституційного суду Валерієм Зорькіним.

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Зорькін привіз Путіну копію карти, яку, за його словами, склали французи за часів Людовика XIV, у середині XVII століття. Він розповів, що привіз її Путіну, щоб показати, що «там немає України», а є лише Річ Посполита, «Козакія» і Московське царство.

Путін у відповідь заявив, що «це добре відомо».

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«Ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства… А вже потім, після Жовтневої революції, стали утворюватися квазідержавні утворення. Радянська влада створила радянську Україну. Ніякої України до цього моменту не було в історії людства», – зазначив Володимир Путін.

У ХVII столітті Росія мала назву Московське царство, що у 1721 році трансформувалося у Російську імперію.

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