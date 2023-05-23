Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
Путін вкотре вирішив розповісти, що Україну створив СРСР
фото: росЗМІ

Путін заявив, що «жодної України не було» до створення СРСР

Президент Росії Володимир Путін та голова Конституційного суду Валерій Зорькін обговорили французьку карту XVII століття та відсутність на ній України. Про це повідомляють росЗМІ.
 
Про неіснуючу Україну Путін розповів під час зустрічі з головою Конституційного суду Валерієм Зорькіним.

Зорькін привіз Путіну копію карти, яку, за його словами, склали французи за часів Людовика XIV, у середині XVII століття. Він розповів, що привіз її Путіну, щоб показати, що «там немає України», а є лише Річ Посполита, «Козакія» і Московське царство.  

Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна фото 1

Путін у відповідь заявив, що «це добре відомо».

«Ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства… А вже потім, після Жовтневої революції, стали утворюватися квазідержавні утворення. Радянська влада створила радянську Україну. Ніякої України до цього моменту не було в історії людства», – зазначив Володимир Путін.

У ХVII столітті Росія мала назву Московське царство, що у 1721 році трансформувалося у Російську імперію.

Нагадаємо, соціологи компанії Russian Field провели дослідження про президентські вибори у Росії 2024 року.

Читайте також: «Я вмирати не зібрався, заспокойтеся»: Лукашенко жорстко відповів на чутки про свою хворобу

 

Теги: влада россия Радянська влада путін вибори росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екологія також страждає через російську агресію
У Чорному морі масово гинуть дельфіни: еколог назвав причину
1 травня, 17:32
Рятувальники розбирають завали будинку в Умані
Ліквідація наслідків удару по Умані: ситуація станом на ранок 29 квітня (фото)
29 квiтня, 07:44
Запорожская АЭС под российской оккупацией с марта 2022
«Энергоатом» уже готовится к деоккупации Запорожской АЭС: детали
12 травня, 12:18
Аеродром розташований за 60 кілометрів від Санкт-Петербурга
«Загорілися покришки». Пожежа сталася на аеродромі під Петербургом
3 травня, 10:11
«Зерновое оглашение» будет продлено на 60 дней
«Зерновое соглашение» снова продлено
17 травня, 17:37
Пожежі на нафтобазах у Краснодарському краї та Севастополі: фото наслідків
Пожежі на нафтобазах у Краснодарському краї та Севастополі: фото наслідків
5 травня, 15:07
Місцеві неохоче віддають дітей, тому автобуси повертаються майже порожніми
Окупанти готуються до здачі захоплених територій? На Запоріжжі масова евакуація
5 травня, 16:35
Чутки про нездужання Лукашенка з'явилися 9 травня
Розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін
18 травня, 14:59
Оборона Бахмута триває
Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку
19 травня, 17:54

Політика

Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу
Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
«Я вмирати не зібрався, заспокойтеся»: Лукашенко жорстко відповів на чутки про свою хворобу
«Я вмирати не зібрався, заспокойтеся»: Лукашенко жорстко відповів на чутки про свою хворобу
Блокування допомоги Україні: Угорщина висунула ультиматум
Блокування допомоги Україні: Угорщина висунула ультиматум
Глава німецької розвідки розповів, чи хитається режим Путіна
Глава німецької розвідки розповів, чи хитається режим Путіна
Московський суд продовжив арешт американського журналіста: США зробили заяву
Московський суд продовжив арешт американського журналіста: США зробили заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Командування Сухопутних військ терміново звернулось до киян
17K
Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)
14K
Прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу – генерал США
12K
«Бавовна» у Бєлгороді: зафіксовано приліт по будівлі ФСБ (відео)
11K
Жіночі купе. «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу
9928
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів

Новини

Створення в Україні корпусу морської піхоти – звернення Зеленського
Сьогодні, 22:46
Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
Сьогодні, 06:29
Дощі та подекуди грози: прогноз погоди на 23 травня
Сьогодні, 04:32
Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
Сьогодні, 02:37
У Нігерії запустили найбільший нафтопереробний завод
Сьогодні, 01:18

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту