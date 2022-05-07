У Росії з’являться автозаки для людей з інвалідністю та матерів із дітьми

Спеціальні машини для транспортування арештантів обладнали підйомниками

Федеральна служба виконання покарань Росії представила автозаки для перевезення людей, які пересуваються на кріслах колісних, а також жінок із дітьми. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

В автозаках для людей з інвалідністю є спеціальні підйомники для візків. Для засуджених жінок із дітьми передбачено дитячі автокрісла.

Нові автозаки показали на Всеросійській нараді керівників медико-санітарних частин кримінально-виконавчої системи. Заступник голови ФСВП Василь Максименко заявив, що нові машини вже закуповують.

У ЗМІ також вказують, що засуджених з інвалідністю у Росії є майже 19 тисяч, і вони позбавлені будь-якого доступного середовища.

Нагадаємо, в автомобіль ОМОНу в центрі Москви прилетів «коктейль Молотова» Інцидент стався неподалік пам'ятника Карла Маркса на площі Революції – там завжди стоять кілька поліцейських автобусів. Чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю і вона підпалила один із автозаків.

Він спробував втекти, але був затриманий на місці.