  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Росії з’являться автозаки для людей з інвалідністю та матерів із дітьми

    Нові машини вже закуповують - У Росії з’являться автозаки для людей з інвалідністю та матерів із дітьми
    Нові машини вже закуповують
    фото: ulpravda.ru

    Спеціальні машини для транспортування арештантів обладнали підйомниками

    Федеральна служба виконання покарань Росії представила автозаки для перевезення людей, які пересуваються на кріслах колісних, а також жінок із дітьми. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

    В автозаках для людей з інвалідністю є спеціальні підйомники для візків. Для засуджених жінок із дітьми передбачено дитячі автокрісла.

    Нові автозаки показали на Всеросійській нараді керівників медико-санітарних частин кримінально-виконавчої системи. Заступник голови ФСВП Василь Максименко заявив, що нові машини вже закуповують.

    У ЗМІ також вказують, що засуджених з інвалідністю у Росії є майже 19 тисяч, і вони позбавлені будь-якого доступного середовища.

    Нагадаємо, в автомобіль ОМОНу в центрі Москви прилетів «коктейль Молотова» Інцидент стався неподалік пам'ятника Карла Маркса на площі Революції – там завжди стоять кілька поліцейських автобусів. Чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю і вона підпалила один із автозаків.

    Він спробував втекти, але був затриманий на місці.

    Читайте також: Чому філософія Путіна – це класична філософія фашизму? 14 очевидних ознак
    Теги: росія окупанти ЗМІ Свобода війна радіо машини автомобіль Україна чоловік філософія окупація перевезення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Росії з’являться автозаки для людей з інвалідністю та матерів із дітьми