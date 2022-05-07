Інфляція зросла до рекордної відмітки

Нацбанк назвав причини зростання цін

Споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 13,7% у березні та, за оцінками НБУ, майже до 16% у квітні. Зростання інфляції зумовлювалося порушенням ланцюгів постачання, нерівномірним попитом, збільшенням витрат бізнесу та фізичним знищенням активів підприємств через повномасштабний напад Росії на Україну. Про це повідомляє Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2022 року).

«Крім того, пришвидшення інфляції пояснюється значним зростанням цін у частково захоплених областях унаслідок блокування російськими загарбниками постачання товарів», – йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, швидше дорожчали оброблені продукти, молоко, окремі овочі та фрукти. Натомість через сезонне розширення пропозиції, скорочення експорту та слабший попит подешевшали яйця.

Зростання цін на непродовольчі товари було стриманим через фіксований курс гривні та переорієнтацію попиту громадян на першочергові товари. Водночас останнє зумовило стрімке подорожчання ліків та окремих товарів особистого догляду.

Зменшення податків на пальне сприяло сповільненню зростання цін на нього, проте було нівельоване подорожчанням нафти та логістики, руйнуванням нафтопереробних заводів та нафтобаз.

Стримувало інфляцію також збереження незмінними тарифів на комунальні послуги, відміна імпортних податків та незмінний курс гривні до долара, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в березні 2022 року порівняно з лютим зросли на 4,5%. У річному вимірі (до березня минулого року) інфляція прискорилася до 13,7%.

До слова, половина підприємств України скоротила персонал через війну.

Читайте також: