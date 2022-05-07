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    Російські ракети влучили в ліцей на Донеччині, є жертви

    Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають&nbsp; &nbsp; - Російські ракети влучили в ліцей на Донеччині, є жертви

    Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають   

    Фото: ДСНС

    Ворог продовжує обстрілювати Краматорську агломерацію

    Вранці в суботу, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Донеччині, внаслідок якого є поранені та загиблі. Як повідомляє пресслужба ДСНС, ракети спричинили пожежу на території корпусу № 1 Костянтинівського професійного будівельного ліцею в м. Костянтинівка Краматорського району.

    Пожежу було ліквідовано на площі 50 м.кв. Внаслідок розбору завалів знайдено 9 постраждалих та двоє загиблих.

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    Російські ракети влучили в ліцей на Донеччині, є жертви
    Російські ракети влучили в ліцей на Донеччині, є жертви
    Російські ракети влучили в ліцей на Донеччині, є жертви

    Повідомляється, що від Головного управління ДСНС України у Донецькій області залучено 16 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Роботи по проведеню ліквідаціїї аварійно-рятувальної роботи продовжуються.

    Також сьогодні вночі на Донеччині у Бахмуті через нічний авіаобстріл російських загарбників загинула одна людина, але жертв може бути більше.

    Окрім того, 7 травня окупанти нанесли ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Одещині. Удар здійснювали літаки стратегічної авіації.

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    Теги: росія Костянтинівка окупанти ДСНС війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Російські ракети влучили в ліцей на Донеччині, є жертви