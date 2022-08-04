Окупанти після удару по ешелону тероризують мешканців Брилівки: шукають навідників 

На Херсонщині місцеве населення допомагає ЗСУ

Російські окупанти після ювелірної роботи ЗСУ і втрати залізниці почали тероризувати місцеве населення у Брилівці. Вони шукають коригувальників. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

«Повідомляють про тиск на місцеве населення у Брилівці. Нагадаю, саме там, завдяки ювелірному влучанню, зруйнували важливий транспортний вузол окупантів. Там орки погоріли, залишились без рук, ніг. Тепер тероризують місцевих – шукають корегувальників. Такі фільтраційні дії фіксуються по всій області. На практиці – орки оточують населені пункти й забороняють в’їзд/виїзд, ходять по квартирах, незаконно проникають у гаражі, перевіряють телефони, кишені у звичайних перехожих», – розповів Хлань.

Він додав, що в області тривають обстріли, є загиблі, а виїзд через Василівку все ще заблокований через дощі.

«Звичайно, росіяни розуміють, що втрачають Херсонщину. Як повідомляє британська розвідка – залізницю, якою переправляли техніку з Криму, суттєво пошкоджено й навіть, якщо її вдасться відремонтувати – ціль пристріляна та вразлива», – зауважив Сергій Хлань.

Нагадаємо, кілька днів тому українські військові завдали ракетного удару по ешелону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою окупантів в районі залізничної станції Брилівка Херсонської області.

Крім того, на залізничній станції «Каланчак» у Херсонській області 31 липня окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг.