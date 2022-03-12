У Ростовській області розбився військовий гелікоптер Ка-52

На борту були боєприпаси – патрони та ракети

Бойовий гелікоптер Ка-52 зазнав аварії в Зерноградському районі Ростовської області. За інформацією джерела 161.RU у силових структурах, катастрофа сталася 8 березня, коли пілоти переганяли машину з Таганрогу до Зернограду.

Телеканал Рен ТВ повідомляє, що під час аварії загинули обидва члени екіпажу. Авіакатастрофа «Алігатора» сталася за п'ять кілометрів від злітно-посадкової смуги. За інформацією каналу, на борту були боєприпаси – патрони та ракети.

Причину катастрофи з'ясовують.

У прес-службі протиповітряної оборони на дзвінки кореспондента 161.RU не відповіли. У Слідчому комітеті на транспорті не змогли прокоментувати аварію вертольота.

За даними «Вікіпедії», Ка-52, також відомий як «Алігатор», – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України оприлюднило останні дані щодо втрат ворога.

Збройні сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

Як повідомлялося, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост».

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