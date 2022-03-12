  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Ростовській області розбився військовий гелікоптер Ка-52

    Причину катастрофи Ка-52 з'ясовують - У Ростовській області розбився військовий гелікоптер Ка-52
    Причину катастрофи Ка-52 з'ясовують
    фото з відкритих джерел

    На борту були боєприпаси – патрони та ракети

    Бойовий гелікоптер Ка-52 зазнав аварії в Зерноградському районі Ростовської області. За інформацією джерела 161.RU у силових структурах, катастрофа сталася 8 березня, коли пілоти переганяли машину з Таганрогу до Зернограду.

    Телеканал Рен ТВ повідомляє, що під час аварії загинули обидва члени екіпажу. Авіакатастрофа «Алігатора» сталася за п'ять кілометрів від злітно-посадкової смуги. За інформацією каналу, на борту були боєприпаси – патрони та ракети.

    Причину катастрофи з'ясовують.

    У прес-службі протиповітряної оборони на дзвінки кореспондента 161.RU не відповіли. У Слідчому комітеті на транспорті не змогли прокоментувати аварію вертольота.

    За даними «Вікіпедії», Ка-52, також відомий як «Алігатор», – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

    Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України оприлюднило останні дані щодо втрат ворога.

    Збройні сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

    Як повідомлялося, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост».

    Читайте також:
    Теги: Білорусь катастрофа авіакатастрофа вертоліт боєприпаси гелікоптер безпілотник час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Ростовській області розбився військовий гелікоптер Ка-52