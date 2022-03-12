Втрати ворога: Міноборони назвало свіжі цифри
Українська армія знищила понад 12 тисяч росіян
Міністерство оборони України оприлюднило останні дані щодо втрат ворога. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 12 березня орієнтовно склали:
- особового складу – понад 12 тис. осіб;
- танків ‒ 362 од;
- ББМ ‒ 1205 од;
- артилерійських систем –135 од;
- РСЗВ – 62 од;
- засоби ППО – 33 од;
- літаків – 58 од;
- гелікоптерів – 83 од;
- автомобільної техніки – 585 од:
- кораблі / катери – 3 од;
- цистерн з ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – повідомили в Міноборони.
Нагадаємо, триває сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію російських окупантів на всіх напрямках.
Збройні сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.
Як повідомлялося, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост».