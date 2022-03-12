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    Події в Україні

    Втрати ворога: Міноборони назвало свіжі цифри

    Українські вояки продовжують нищити техніку окупантів - Втрати ворога: Міноборони назвало свіжі цифри
    Українські вояки продовжують нищити техніку окупантів
    фото з відкритих джерел

    Українська армія знищила понад 12 тисяч росіян

    Міністерство оборони України оприлюднило останні дані щодо втрат ворога. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 12 березня орієнтовно склали:

    • особового складу – понад 12 тис. осіб;
    • танків ‒ 362 од;
    • ББМ ‒ 1205 од;
    • артилерійських систем –135 од;
    • РСЗВ – 62 од;
    • засоби ППО – 33 од;
    • літаків – 58 од;
    • гелікоптерів – 83 од;
    • автомобільної техніки – 585 од:
    • кораблі / катери – 3 од;
    • цистерн з ППМ – 60;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – повідомили в Міноборони.

    Нагадаємо, триває сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію російських окупантів на всіх напрямках.

    Збройні сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

    Як повідомлялося, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост».

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    Теги: Білорусь Міноборони армія безпілотник
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    Втрати ворога: Міноборони назвало свіжі цифри