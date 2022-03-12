Втрати ворога: Міноборони назвало свіжі цифри

Українська армія знищила понад 12 тисяч росіян

Міністерство оборони України оприлюднило останні дані щодо втрат ворога. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 12 березня орієнтовно склали:

особового складу – понад 12 тис. осіб;

танків ‒ 362 од;

ББМ ‒ 1205 од;

артилерійських систем –135 од;

РСЗВ – 62 од;

засоби ППО – 33 од;

літаків – 58 од;

гелікоптерів – 83 од;

автомобільної техніки – 585 од:

кораблі / катери – 3 од;

цистерн з ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, триває сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію російських окупантів на всіх напрямках.

Збройні сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

Як повідомлялося, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост».

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