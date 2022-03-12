Українські військові збили літак Су-34 та чотири гелікоптери окупантів

Українські бомбардувальники Су-24м, штурмовики Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації виконали до десяти нальотів на колони ворожої техніки

11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост». Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Українські бомбардувальники Су-24м, штурмовики Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації виконали до десяти нальотів на колони ворожої техніки.

Су-27 та МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провели до десяти повітряних боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат.

Протиповітряна оборона оперативного командування «Північ» поцілила в російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Чернігівщині.

Крім того, у командуванні Повітряних сил згадали і сьогоднішню атаку російських винищувачів на прикордонні білоруські села. Там ще раз наголосили, що це провокація окупантів для залучення Білорусі до війни.

Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну.

Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.

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