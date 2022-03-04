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    Лукашенко прокоментував можливу участь білоруських військ у війні проти України

    Лукашенко стверджує, що білоруська армія не брала участі у війні Росії в Україні і не планує - Лукашенко прокоментував можливу участь білоруських військ у війні проти України
    Лукашенко стверджує, що білоруська армія не брала участі у війні Росії в Україні і не планує

    «Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру», – заявив Лукашенко

    Диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що білоруська армія не брала участі у війні Росії в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.

    «Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру. Гібридна війна, яка розгорнута проти Білорусі, особливо санкційна війна в економіці та фінансах – це надовго. Вони вчепилися залізобетонно. Вони штовхають нас у війну в Україні. Якби тільки ми втрутилися зараз у цей конфлікт, де на нас не чекають, – це був би для них подарунок», – заявив Лукашенко.

    Раніше в Пентагоні оприлюднили деякі розвіддані щодо ситуації в Україні. Там запевнили: немає даних, що Білорусь просто зараз готує свої збройні сили для вторгнення в Україну.

    Нагадаємо, що білоруські партизани знищують залізничні колії поблизу України.

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    Теги: Білорусь СБУ Олександр Лукашенко війна Путін гібридна війна
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    Лукашенко прокоментував можливу участь білоруських військ у війні проти України