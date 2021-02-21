ВООЗ зайнялася першими у світі випадками зараження людей пташиним грипом

Новий штам вірусу пташиного грипу вперше у світі виявлено у семи співробітників птахофабрики на півдні Росії

Новий штам вірусу пташиного грипу вперше у світі виявлено у семи співробітників птахофабрики на півдні Росії

ВООЗ збирає інформацію, щоб оцінити ризики того, що сталося, для населення РФ та інших країн

Російська влада інформувала Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про зараження сімох людей новим різновидом пташиного грипу А (H5N8).

Про це повідомило агентство «Тасс» із посиланням на представника ВООЗ Таріка Яшаревича.

«ВООЗ була повідомлена Російською Федерацією через механізм Міжнародних медико-санітарних правил про зараження людей пташиним грипом H5N8», – заявив Яшаревич.

Він підкреслив, що це буде перший випадок інфікування людей H5N8, якщо він отримає підтвердження.

При цьому представник ВООЗ зазначив, що організація збирає інформацію, щоб оцінити ризики того, що сталося, для населення РФ та інших країн.

«Ми ведемо обговорення того, що сталося, з національною владою, щоб зібрати більше інформації й оцінити вплив цієї події на практику охорони здоров'я», – уточнив Яшаревич.

Раніше в суботу стало відомо, що в Росії вперше в світі виявили випадок зараження людини пташиним грипом нового типу. Новий збудник грипу птахів A (H5N8) здатний передаватися від птахів до людини – він подолав міжвидовий бар'єр.

Також у приватному домогосподарстві у смт Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області виявлено вірус пташиного грипу (тип А субтип Н5N8).

До слова, у Нідерландах знищать понад 120 тисяч курей через пташиний грип.