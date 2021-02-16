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    У світі

    Вчені виявили новий штам коронавірусу

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    Новий штам&nbsp;коронавірусу отримав назву B1525 - Вчені виявили новий штам коронавірусу
    Новий штам коронавірусу отримав назву B1525

    Ще один різновид коронавірусу вже встиг поширитися в 10 країнах

    Дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великій Британії. Він вже встиг поширитися в цілому в 10 країнах.

    Про це пише газета Guardian.

    Зазначається, що цей різновид коронавірусу отримав назву B1525, повідомили шотландські вчені.

    Також вищевказаний штам коронавірусу був знайдений в Данії, Нігерії, США, Гані, Франції, Австралії, Канаді та Іспанії.

    Раніше у ВООЗ заявили, що види коронавірусу, що викликають стурбованість, продовжують поширюватися. «Британський» штам був виявлений вже в 86 країнах, «південноафриканський» – у 44 країнах, а «бразильський/японський» штам – в 15.

    14 грудня глава МОЗ Британії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів.

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види віруси.

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    Теги: здоров'я Шотландія Велика Британія епідемія коронавірус
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