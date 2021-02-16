Вчені виявили новий штам коронавірусу

Ще один різновид коронавірусу вже встиг поширитися в 10 країнах

Дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великій Британії. Він вже встиг поширитися в цілому в 10 країнах.

Про це пише газета Guardian.

Зазначається, що цей різновид коронавірусу отримав назву B1525, повідомили шотландські вчені.

Також вищевказаний штам коронавірусу був знайдений в Данії, Нігерії, США, Гані, Франції, Австралії, Канаді та Іспанії.

Раніше у ВООЗ заявили, що види коронавірусу, що викликають стурбованість, продовжують поширюватися. «Британський» штам був виявлений вже в 86 країнах, «південноафриканський» – у 44 країнах, а «бразильський/японський» штам – в 15.

14 грудня глава МОЗ Британії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види віруси.