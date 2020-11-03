У Швейцарії затримали двох чоловіків через теракт у Відні

Двох швейцарців затримали поблизу Цюриха

У Швейцарії затримали двох молодих чоловіків, які можуть бути причетними до нічного теракту у Відні.

Про це повідомляє агентство The Local.

У поліції Цюриха заявили, що в ході поліцейського розслідування було встановлено особи 18-річного та 24-річного громадян Швейцарії. Їх заарештували у північно-східному місті Вінтертур на прохання австрійської влади.

«Ступінь зв'язку між двома заарештованими та ймовірним терористом зараз є предметом розслідування», - додали в поліції.

Як повідомлялося, в Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні.

Нагадаємо, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави».

2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані.

У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів. Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.