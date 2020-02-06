У США на 103 році життя помер легендарний голлівудський актор Кірк Дуглас



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Актор Майкл Дуглас зі своїм батьком Кірком

У 1996 році Кірк Дуглас переніс інсульт. Після того він перестав зніматися в кіно

У середу, 5 лютого, у США помер легендарний голлівудський актор Кірк Дуглас. Йому було 103 роки.

Про це у Facebook написав його син, також актор Майкл Дуглас.

«Із величезним смутком ми з моїми братами повідомляємо, що Кірк Дуглас покинув нас сьогодні у віці 103 роки. У світі він був легендою, актором із золотої доби фільмів, що пережив свої золоті роки, гуманітарій, який був прихильний до справедливості та причини, він вірив у встановлення стандарту, до якого ми прагнемо. Але для мене та моїх братів Джоеля та Пітера він був просто татом, для Кетрін - чудовим свекром, своїм онукам і правнуку - люблячим дідусем, і для його дружини Енн - чудовим чоловіком», - заначив Майкл Дуглас.

Він додав, що «життя Кірка було добре прожито, і він залишає спадщину у фільмі, яка передаватиметься наступним поколінням, і історія прославленого мецената, який працював на допомогу громадськості та наближення миру на планети. Дозвольте закінчити словами, які я сказав йому в останній день народження (9 грудня), і які завжди залишатимуться правдою: «Тату, я тебе так люблю, і я так пишаюся тим, що твій син!».

Кірк Дуглас народився в передмісті Нью-Йорку в сім'ї єврейських емігрантів. Під час Другої світової війни після закінчення мічманської школи Кірк служив лейтенантом у військово-морському флоті США.

Кірк Дуглас є лауреатом почесного «Оскара» за видатний внесок у розвиток кіномистецтва (1996). Також номінувався за ролі у фільмах «Чемпіон» (1949), «Поганець і красуня» (1952), «Пристрасть до життя» (1956).

У 1996 році Кірк Дуглас переніс інсульт. Після того він перестав зніматися в кіно. Остаточно від наслідків хвороби він так і не оговтався та пересувався на інвалідному візку.