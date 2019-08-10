У США не планують занижувати курс долара
Президент США Дональд Трамп
У нас найнадійніша валюта в світі. Ми задаємо стандарт для всього світу – Трамп
Сполучені Штати не планують навмисно послабляти курс долара.
Про це заявив президент США Дональд Трамп журналістам в Нью-Йорку, передає «Інтерфакс-Україна».
У відповідь на питання, чи планує він девальвацію долара у відповідь на ослаблення юаня, Трамп відповів: «Ні, нам це не потрібно».
Як повідомлялося, на цьому тижні ЦБ Китаю двічі встановлював довідковий курс національної валюти на позначці, що перевищує 7 юанів за 1 долар. Це мінімальне значення курсу з 2008 року.
«У нас найнадійніша валюта в світі. Ми задаємо стандарт для всього світу», – зазначив президент США.
Разом з тим Трамп додав, що якщо Федеральна резервна система знизить ставки, це автоматично дещо знизить курс долара, послабивши тиск на експортерів.
Раніше Трамп неодноразово критикував Федрезерв за надто жорстку грошово-кредитну політику, що, на думку президента, ставить США в невигідне конкурентне становище порівняно з іншими країнами і уповільнює темпи економічного зростання в країні.
Трамп звинуватив Федеральну резервну систему США у завищеному курсі долара.