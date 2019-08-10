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    У світі

    У США не планують занижувати курс долара

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    <p>Президент США Дональд Трамп</p> - У США не планують занижувати курс долара

    Президент США Дональд Трамп

    У нас найнадійніша валюта в світі. Ми задаємо стандарт для всього світу – Трамп

    Сполучені Штати не планують навмисно послабляти курс долара.

    Про це заявив президент США Дональд Трамп журналістам в Нью-Йорку, передає «Інтерфакс-Україна».

    У відповідь на питання, чи планує він девальвацію долара у відповідь на ослаблення юаня, Трамп відповів: «Ні, нам це не потрібно».

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    Як повідомлялося, на цьому тижні ЦБ Китаю двічі встановлював довідковий курс національної валюти на позначці, що перевищує 7 юанів за 1 долар. Це мінімальне значення курсу з 2008 року.

    «У нас найнадійніша валюта в світі. Ми задаємо стандарт для всього світу», – зазначив президент США.

    Разом з тим Трамп додав, що якщо Федеральна резервна система знизить ставки, це автоматично дещо знизить курс долара, послабивши тиск на експортерів.

    Раніше Трамп неодноразово критикував Федрезерв за надто жорстку грошово-кредитну політику, що, на думку президента, ставить США в невигідне конкурентне становище порівняно з іншими країнами і уповільнює темпи економічного зростання в країні.

    Трамп звинуватив Федеральну резервну систему США у завищеному курсі долара.

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