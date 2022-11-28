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У США підлітки влаштували стрілянину. Одна людина загинула

Альона Боженко
glavcom.ua
У США підлітки влаштували стрілянину. Одна людина загинула
У США сталася стрілянина між підлітками
фото ілюстративне

Між молодими людьми виникла суперечка, яка переросла у стрілянину

У США, в ніч із суботи на неділю, біля торговельного центру в Атланті штату Джорджія підлітки влаштували стрілянину. Про це повідомляє Axios.

Як розповіли, стрілянину влаштували молоді люди, яких перед цим вивели з вокзалу за неналежну поведінку та порушення комендантської години, і вони пішли до торговельного центру. Між ними виникла суперечка, яка переросла в стрілянину.

Один чоловік загинув на місці, п'ятеро інших постраждалих були доставлені до місцевих лікарень. Вік жертв – від 15 до 21 року.

Видання також зазначає, що на вокзалі в Атланті з 15:00 заборонено перебувати без супроводу батьків особам, молодшим 18 років, а з 21:00 – молодшим 21 року.

Нагадаємо, 20 листопада у штаті Колорадо у нічному клубі сталася стрілянина. П'ятеро людей загинули, ще 18 отримали поранення.

Раніше в канадській провінції Британська Колумбія невідомий чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних.

 

Теги: США чоловік стрілянина поранення

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