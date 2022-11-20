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У США сталася стрілянина у нічному клубі: п'ятеро загиблих

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У США сталася стрілянина у нічному клубі: п'ятеро загиблих
Підозрюваного вже затримали
фото: Kevin Mohatt/Reuters

Чоловік відкрив вогонь із невідомих причин 

У штаті Колорадо у нічному клубі сталася стрілянина. За останніми даними, п'ятеро людей загинули, ще 18 отримали поранення. Про це пише видання CNN.

Правоохоронці одразу прибули на місце події. Також на місце події прибули 11 машин швидкої допомоги.

Поліція встановила особу чоловіка, якого вважає підозрюваним у скоєному. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Про мотиви інциденту поки що не повідомляється. 

Раніше в канадській провінції Британська Колумбія невідомий чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних.

Крім того, 17 липня в місті Грінвуд штату Індіана (США) у торговому центрі чоловік із гвинтівки відкрив стрілянину. Щонайменше три людини загинули, ще дві зазнали поранень. 

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Теги: поранення стрілянина США

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