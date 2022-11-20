У США сталася стрілянина у нічному клубі: п'ятеро загиблих

Чоловік відкрив вогонь із невідомих причин

У штаті Колорадо у нічному клубі сталася стрілянина. За останніми даними, п'ятеро людей загинули, ще 18 отримали поранення. Про це пише видання CNN.

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Правоохоронці одразу прибули на місце події. Також на місце події прибули 11 машин швидкої допомоги.

Поліція встановила особу чоловіка, якого вважає підозрюваним у скоєному. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Про мотиви інциденту поки що не повідомляється.

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Раніше в канадській провінції Британська Колумбія невідомий чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних.

Крім того, 17 липня в місті Грінвуд штату Індіана (США) у торговому центрі чоловік із гвинтівки відкрив стрілянину. Щонайменше три людини загинули, ще дві зазнали поранень.