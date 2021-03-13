Влада Міннеаполіса виплатить родині Джорджа Флойда $27 млн

Смерть афроамериканця, якого жорстко затримала поліція, спровокувала протести у США

Це найбільша сума у справі про смерть внаслідок неправомірних дій в історії США

Міська рада Міннеаполіса виплатить 27 млн доларів родині афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув через дії поліцейського.

Таке рішення одноголосно підтримала міська рада, повідомляє CNN.

27 млн доларів – сума досудового врегулювання цивільного позову, поданого проти Міннеаполіса і чотирьох поліцейських, причетних до смерті Флойда.

За словами адвоката сім'ї Бена Крампа, це найбільша сума у справі про смерть внаслідок неправомірних дій в історії США.

«...Це потужний сигнал того, що життя темношкірих має значення і поліцейське насильство по відношенню до таких людей має припинитися», – заявив адвокат.

Сестра Флойда Бріджит сказала, що рада закінченню «частини трагічного шляху до справедливості» для загиблого.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою.

Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Офіцер Дерек Шовен, який тримав ногу на шиї загиблого, був заарештований 29 травня.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжувалися заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.