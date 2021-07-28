У США помер легендарний барабанщик Slipknot

Джордісон був співавтором багатьох хітів гурту та відіграв значну роль у його раптовому успіху

Засновник та багаторічний барабанщик гурту Slipknot Джої Джордісон помер на 46-му році життя. Про це повідомляє The Rolling Stone.

Причина смерті музиканта не називається.

«Представник його родини розповів, що музикант «мирно відійшов уві сні», не уточнивши, що стало причиною смерті», - йдеться у матеріалі.

Рідні Джордісон попросили журналістів поважати приватне життя і не турбувати їх. Похорон проведуть закритими для широкого загалу.

Рок-група Slipknot заснована в штаті Айова в 1995 році. Кілька альбомів Slipknot були визнані платиновими.

Зазначається, що Джордісон був співавтором багатьох хітів гурту та відіграв значну роль у його раптовому успіху.

Видання нагадує, що Джордісон покинув Slipknot у 2013-му році, посилаючись тоді на «особисті причини«. Через кілька років він пояснив, що був вимушений вийти з гурту через неврологічне захворювання, яке вплинуло на його координацію. Утім музикантові вдалося відновитися та присвятити себе творчості разом з новим гуртом Vimic.