  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У США помер легендарний барабанщик Slipknot

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У США помер легендарний барабанщик Slipknot Джої Джордісон - У США помер легендарний барабанщик Slipknot
    У США помер легендарний барабанщик Slipknot Джої Джордісон
    Фото з відкритих джерел

    Джордісон був співавтором багатьох хітів гурту та відіграв значну роль у його раптовому успіху

    Засновник та багаторічний барабанщик гурту Slipknot Джої Джордісон помер на 46-му році життя. Про це повідомляє The Rolling Stone.

    Причина смерті музиканта не називається.

    «Представник його родини розповів, що музикант «мирно відійшов уві сні», не уточнивши, що стало причиною смерті», - йдеться у матеріалі.

    Рідні Джордісон попросили журналістів поважати приватне життя і не турбувати їх. Похорон проведуть закритими для широкого загалу.

    Рок-група Slipknot заснована в штаті Айова в 1995 році. Кілька альбомів Slipknot були визнані платиновими.

    Зазначається, що Джордісон був співавтором багатьох хітів гурту та відіграв значну роль у його раптовому успіху.

    Видання нагадує, що Джордісон покинув Slipknot у 2013-му році, посилаючись тоді на «особисті причини«. Через кілька років він пояснив, що був вимушений вийти з гурту через неврологічне захворювання, яке вплинуло на його координацію. Утім музикантові вдалося відновитися та присвятити себе творчості разом з новим гуртом Vimic.

    Теги: США смерть похорон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У США помер легендарний барабанщик Slipknot