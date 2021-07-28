В США повернули масковий режим через штам «Дельта»

Повністю вакциновані від Covid-19 американці повинні повернутися до носіння масок у громадських місцях

В більшості американських штатів повернуть масковий режим, незалежно від статусу вакцинації громадян, через збільшення кількості випадків зараження коронавірусом штаму «Дельта». Про це повідомляє американське видання The Hill, посилаючись на інформацію від Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Нове рішення CDC скасовує те, яке було прийнято два місяці тому. При цьому, органи охорони здоров’я повідомили, що вакцини – ефективні навіть при важкій формі захворювання чи зараженні новим штамом.

Нові рекомендації оприлюднені з огляду на нову інформацію про здатність дельта-варіанту поширюватися серед вакцинованих людей.

Так, повністю вакциновані від Covid-19 американці повинні повернутися до носіння масок у громадських місцях у регіонах, де коронавірус і особливо варіант «Дельта» поширюються швидко, заявила влада США у вівторок.

ЦКЗ також рекомендував носити маски всім вчителям, працівникам, учням та відвідувачам шкіл, незалежно від того, пройшли вони вакцинацію, чи ні.

Інфекціоніст доктор Ентоні Фаучі підтвердив, що рекомендації стосовно носіння захисних масок можуть змінити.

Зокрема, в 30 штатах, де проти коронавірусу вакциновано не більш ніж половина населення.

За даними газети New York Times, протягом кількох останніх тижнів в деяких містах було введено правило про обов’язкове носіння захисних масок в приміщеннях. Зокрема, в Сент-Луїсі, Міссурі, Саванні, Джорджії та Провінстауні.

До слова, на Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму Delta, хворі були в Росії.

Також в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.