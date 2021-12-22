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    Збільшила губи і потрапила у лікарню: школярка зробила невдалу ін’єкцію (відео)

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    Під загальним наркозом медикам вдалося видалити масло - Збільшила губи і потрапила у лікарню: школярка зробила невдалу ін’єкцію (відео)
    Під загальним наркозом медикам вдалося видалити масло
    фото скріншот відео

    В цілому лікарі зробили три операції, аби врятувати губу

    У Дніпрі 14-річна школярка потрапила на операційний стіл, після того, як намагалася в домашніх умовах збільшити собі губи. Дівчинка зробила укол косметичним маслом для обличчя після чого її госпіталізували. Про це йдетьсяв сюжеті ТСН.

    Дівчина зізналася, що мріяла про пухкі губи. При тому, що її однокласниці вже ходять в салони краси і роблять ін'єкції краси, але такі процедури їй не по кишені, оскільки коштують від 3 тисяч гривень.

    Учениця 9 класу знайшла вихід із ситуації. В інтернеті вона побачила пораду, як збільшити губи, не виходячи з дому. Вона вирішила спробувати і зробила укол косметичним маслом в нижню губу. Через годину губа почала сильно набрякати, і батьки відвезли її в лікарню.

    Дівчині пощастило, що лікарі врятували її від втрати нижньої губи. Під загальним наркозом медикам вдалося видалити масло. При цьому операція була дуже складною, і то одним хірургічним втручанням не обійшлося.

    В цілому лікарі зробили три операції. Крім того, їй знадобилися численні перев'язки, крапельниці і прийом антибіотиків. Скільки необхідно часу для повного відновлення поки невідомо. Поки дев'ятикласниця перебуває під наглядом медиків.

    Дівчина мріє вже скоріше повернутися в школу, і зізнається, що нові уколи робити не хоче.

    Нагадаємо, під Запоріжжям школярка заявила на батька в поліцію, бо не дозволяв їй сидіти у ТікТоку.

    Також одеська школярка випила отруйний «коктейль» і потрапила у лікарню.

    Теги: Дніпро лікар батьки школярі
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    Збільшила губи і потрапила у лікарню: школярка зробила невдалу ін’єкцію (відео)