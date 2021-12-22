Збільшила губи і потрапила у лікарню: школярка зробила невдалу ін’єкцію (відео)
В цілому лікарі зробили три операції, аби врятувати губу
Дівчина зізналася, що мріяла про пухкі губи. При тому, що її однокласниці вже ходять в салони краси і роблять ін'єкції краси, але такі процедури їй не по кишені, оскільки коштують від 3 тисяч гривень.
Учениця 9 класу знайшла вихід із ситуації. В інтернеті вона побачила пораду, як збільшити губи, не виходячи з дому. Вона вирішила спробувати і зробила укол косметичним маслом в нижню губу. Через годину губа почала сильно набрякати, і батьки відвезли її в лікарню.
Дівчині пощастило, що лікарі врятували її від втрати нижньої губи. Під загальним наркозом медикам вдалося видалити масло. При цьому операція була дуже складною, і то одним хірургічним втручанням не обійшлося.
В цілому лікарі зробили три операції. Крім того, їй знадобилися численні перев'язки, крапельниці і прийом антибіотиків. Скільки необхідно часу для повного відновлення поки невідомо. Поки дев'ятикласниця перебуває під наглядом медиків.
Дівчина мріє вже скоріше повернутися в школу, і зізнається, що нові уколи робити не хоче.
Нагадаємо, під Запоріжжям школярка заявила на батька в поліцію, бо не дозволяв їй сидіти у ТікТоку.
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