Комаровський розповів, чому люди набирають вагу, коли кидають курити

Є дві передумови набору ваги після відмови від нікотину

У чому причина, якщо ви покинули палити цигарки і погладшали

Чи правда, що якщо покинути курити, то погладшаєш, і чому люди набирають вагу, якщо кидають курити, розповів лікар-педіатр Євген Комаровський на YouTube.

За словами лікаря, є дві передумови набору ваги після відмову від нікотину.

«Активізація обміну речовин, адже нікотин його гальмує. Нікотин гальмує вироблення кишкового соку. Без нікотину він починає активно вироблятися. Природно, весь час хочеться жерти», – розповів медик.

Комаровський каже: нові дослідження цього питання показали, що з'являються певні бактерії в товстому кишківнику і вони 100 % впливають на апетит.

«Проводили досліди на мишах із нікотином, коли вони припиняли його отримувати, вони активно жерли», – зазначив лікар.

Нагадаємо, Євген Комаровський розкритикував лікарів за помилкові діагнози, які ставлять тільки в нашій країні.

Раніше Комаровський назвав шість помилок під час прийому антибіотиків.

Також Євген Комаровський вважає, що з нього зробили живу мішень після публікацій у деяких ЗМІ про нібито плани зайнятися політикою.

Раніше лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

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