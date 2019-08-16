У США рекламодавці не хочуть розміщувати рекламу в ЗМІ поруч із прізвищем Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У червні 2019 року понад 1000 компаній-партнерів Ad Science, блокували слово «стрілянина», 560 — «Трамп», 314 — «ІДІЛ», 207 — «Росія» і 86 — «Обама»

Рейтинг слів, поряд з якими не хочуть ставити рекламу, очолюють «смерть», «убивство», «зґвалтування», «стрілянина», «бомба» й «атака, - дослідження

Прізвище президента США Дональда Трампа опинилося в переліку слів, поруч з якими рекламодавці не хочуть розміщувати свої оголошення.

Про це пише Wall Street Journal.

Згідно з дослідженням компанії Ad Science, рейтинг слів, поряд з якими не хочуть ставити рекламу, очолюють «смерть», «убивство», «зґвалтування», «стрілянина», «бомба» й «атака».

Також рекламодавці не хочуть бачити ім’я президента Трампа поруч зі своїми повідомленнями частіше, ніж поруч зі словами «аварія», «кримінал» і «вибух».

Зазначається, що в червні 2019 року понад 1000 компаній-партнерів Ad Science, блокували слово «стрілянина», 560 — «Трамп», 314 — «ІДІЛ», 207 — «Росія» і 86 — «Обама». У середньому в першому кварталі 2019 року припадало 261 заблоковане слово.

Згідно з дослідженням, з 2016 року зросла кількість компаній, що не хочуть розміщувати оголошення в політичному контексті. Виконавчий директор рекламно-технологічної компанії OpenSlate Майк Генрі зазначив, що близько третини з його 100 найбільших клієнтів уникають розміщення реклами в новинах і політичному контенті на YouTube.

Нагадаємо, рекламодавці та соціальні мережі об'єднуються для протидії небезпечному і фальшивому контентові.