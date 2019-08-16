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    У світі

    У США рекламодавці не хочуть розміщувати рекламу в ЗМІ поруч із прізвищем Трампа

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    &nbsp;У червні 2019 року понад 1000 компаній-партнерів Ad Science, блокували слово &laquo;стрілянина&raquo;, 560 &mdash; &laquo;Трамп&raquo;, 314 &mdash; &laquo;ІДІЛ&raquo;, 207 &mdash; &laquo;Росія&raquo; і 86 &mdash; &laquo;Обама&raquo; - У США рекламодавці не хочуть розміщувати рекламу в ЗМІ поруч із прізвищем Трампа
     У червні 2019 року понад 1000 компаній-партнерів Ad Science, блокували слово «стрілянина», 560 — «Трамп», 314 — «ІДІЛ», 207 — «Росія» і 86 — «Обама»

    Рейтинг слів, поряд з якими не хочуть ставити рекламу, очолюють «смерть», «убивство», «зґвалтування», «стрілянина», «бомба» й «атака, - дослідження

    Прізвище президента США Дональда Трампа опинилося в переліку слів, поруч з якими рекламодавці не хочуть розміщувати свої оголошення.

    Про це пише Wall Street Journal. 

    Згідно з дослідженням компанії Ad Science, рейтинг слів, поряд з якими не хочуть ставити рекламу, очолюють «смерть», «убивство», «зґвалтування», «стрілянина», «бомба» й «атака».

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    Також рекламодавці не хочуть бачити ім’я президента Трампа поруч зі своїми повідомленнями частіше, ніж поруч зі словами «аварія», «кримінал» і «вибух».

    Зазначається, що в червні 2019 року понад 1000 компаній-партнерів Ad Science, блокували слово «стрілянина», 560 — «Трамп», 314 — «ІДІЛ», 207 — «Росія» і 86 — «Обама». У середньому в першому кварталі 2019 року припадало 261 заблоковане слово. 

    Згідно з дослідженням, з 2016 року зросла кількість компаній, що не хочуть розміщувати оголошення в політичному контексті. Виконавчий директор рекламно-технологічної компанії OpenSlate Майк Генрі зазначив, що близько третини з його 100 найбільших клієнтів уникають розміщення реклами в новинах і політичному контенті на YouTube.

    Нагадаємо, рекламодавці та соціальні мережі об'єднуються для протидії небезпечному і фальшивому контентові.

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