У Португалії затримали одного з найбільших торговців зброєю у світі



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У Жовтні минулого року Апеляційний суд Брюсселя засудив торговця до чотирьох років в'язниці та штрафу в розмірі 1,2 мільйона євро ($4,9 мільйона доларів)

Бельгійця Жака Месьє підвела пристрасть до коней, на його слід вивів несплачений чек на суму 2,5 тисяч євро за перевезення тварин до Португалії

У Португалії під час спільної операції правоохоронних органів Бельгії і Португалії було затримано одного з найбільших незаконних торговців зброєю у світі, бельгійця Жака Месьє.

Про це повідомляє The National з посиланням на федеральну поліцію Бельгії.

«У середу ввечері у великому фермерському будинку біля португальського міста Евора був затриманий 66-річний Жак Месьє» - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, торговця підвела пристрасть до коней. На його слід вивів несплачений чек на суму 2,5 тисяч євро за перевезення тварин до Португалії.

Апеляційний суд Брюсселя засудив його до чотирьох років в'язниці та штрафу в розмірі 1,2 мільйона євро ($4,9 мільйона доларів) у жовтні минулого року за незаконну торгівлю зброєю та участь у злочинній організації.

Крім того, Месьє був засуджений до 23 місяців ув'язнення в США в 2010 році за спробу завезти контрабандою до Іраку частин реактивного винищувача.

У 2002 році Брюссельський суд засудив Месьє до більш ніж трьох місяців за гратами за продаж зброї, включаючи гранатомети та ракетні частини, в Іран, Китай, Еквадор, Боснію та Герцеговину та Хорватію у 1980-х та 1990-х роках.