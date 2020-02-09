У США сьогодні вручатимуть «Оскар»



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Цього року вручення премій відбуватиметься у 24 номінаціях

У Лос-Анджелесі сьогодні вночі відбудеться церемонія оголошення переможців кінопремії «Оскар» – однієї з найбільш престижних нагород у світовій кіноіндустрії, яка вручається Американською академією кінематографічних мистецтв і наук.

Це вже 92-а урочиста подія, яка традиційно збирає головних зірок світового кіно, передає Укрінформ.

За всі роки свого існування церемонія вручення »Оскарів» перетворилася в грандіозне та яскраве шоу, зі своїми інтригами та сюрпризами.

Як очікується, цього року вручення премій відбуватиметься у 24 номінаціях, найбільш престижними з яких вважаються призи за найкращий фільм, найкращому режисерові, а також найкращим акторам та актрисам, які зіграли головні та другорядні ролі. Крім того, Академія відзначає сценаристів, звукорежисерів, операторів, монтажерів, дизайнерів, гримерів, композиторів та багато інших майстрів, чия робота варта захоплень мільйонів глядачів.

Церемонія офіційно розпочнеться о 17:00 за місцевим часом (о 03:00 ночі за Києвом).

Нагадаємо, букмекери визначились з потенційними переможцями на «Оскар-2020».

Як повідомлялося, Кіану Рівз вручить статуетку на премії «Оскар 2020».

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