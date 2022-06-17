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    Соціум

    У США сталася стрілянина в церкві, є жертви

    Нападу зазнала&nbsp;єпископальна церква Святого Стефана - У США сталася стрілянина в церкві, є жертви
    Нападу зазнала єпископальна церква Святого Стефана

    Чоловік почав стріляти під час невеликих церковних зборів

    В американському місті Веставія-Гіллс сталася стрілянина в єпископальній церкві Святого Стефана. Про це повідомляє NYT

    У результаті стрілянини дві людини загинули, ще одна - отримала поранення, вона госпіталізована.

    Повідомляється, що чоловік увійшов на невеликі церковні збори і почав стріляти.

    Наразі підозрюваний під вартою.

    Під час стрілянини в церкві відбувалася вечеря. За словами організаторів, це мав бути розслаблюючий вечір без порядку денного.

    Нагадаємо, на початку червня декілька людей постраждали внаслідок стрілянини в лікарні американського міста Талса (штат Оклахома, США).

    24 травня стрілянина сталася в початковій школі в окрузі Ювалде, Техас. За даними губернатора регіону Грега Ебботта, вогонь відкрив 18-річний учень середньої школи Сальвадор Рамос, який перед цим вбив свою бабусю. У результаті стрілянини в школі загинули 19 дітей та двоє дорослих. Серед постраждалих в результаті атаки – двоє поліціянтів, які прибули на місце події.

    Перед цим у церкві в США сталася стрілянина: є жертви.

    14 травня стало відомо, що у США зловмисник розстріляв у супермаркеті людей.

    12 квітня у метро Нью-Йорка сталася стрілянина: багато поранених.


    Теги: США чоловік стрілянина
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    У США сталася стрілянина в церкві, є жертви