У США сталася стрілянина з багатьма постраждалими

Кілька людей постраждали внаслідок стрілянини в лікарні міста Талса в США

Під час стрілянини в лікарні в Оклахомі загинули п'ятеро людей, включаючи стрілка

Декілька людей постраждали внаслідок стрілянини в лікарні американського міста Талса (штат Оклахома, США). Про це повідомив телеканал KJRH.

Чоловік відкрив стрілянину в медичному центрі у кампусі Святого Франциска. У будівлі знаходиться центр амбулаторної хірургії та центр здоров'я грудей.

За інформацією телеканалу, стрілянина сталася 17:00 за місцевим часом, безліч людей отримали поранення.

Дані про тяжкість стану постраждалих та причини події поки що не уточнюються.

Заступник начальника поліції Ерік Далгліш заявив на пресконференції, що стрілець також мертвий. Поліція поки не підтвердила, чи був підозрюваний застрелений правоохоронцями чи поранення було завдано самому собі.

«Ми поки що не визначили точно особу, яка стріляла... Це чорношкірий чоловік віком від 35 до 40 років. На місці події при ньому були гвинтівка та пістолет», – уточнив Далгліш.

У травні у місті Буффало, штат Нью-Йорк, озброєний чоловік убив десять людей у супермаркеті.