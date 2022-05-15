У США зловмисник розстріляв у супермаркеті людей: семеро вбитих
Чоловік відкрив стрілянину по покупцях в магазині
Щонайменше семеро людей загинули внаслідок стрілянини у супермаркеті в місті Буффало американського штату Нью-Йорк. Про це повідомляє NBC News.
За інформацією поліції, у суботу вдень до одного з супермаркетів зайшов чоловік у військовій формі та почав стріляти з вогнепальної зброї.
Щонайменше семеро людей загинули. Один потерпілий перебуває у критичному стані.
Підозрюваного взято під варту.
Поліція з'ясовує обставини трагедії.
Нагадаємо, 12 квітня у метро Нью-Йорка сталася стрілянина: багато поранених.
Згодом стало відомо, що затримано підозрюваного у стрільбі в метро Нью-Йорка.