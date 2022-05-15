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    У США зловмисник розстріляв у супермаркеті людей: семеро вбитих

    Підозрюваного вже затримали - У США зловмисник розстріляв у супермаркеті людей: семеро вбитих
    Підозрюваного вже затримали
    фото: NBC News

    Чоловік відкрив стрілянину по покупцях в магазині

    Щонайменше семеро людей загинули внаслідок стрілянини у супермаркеті в місті Буффало американського штату Нью-Йорк. Про це повідомляє NBC News.

    За інформацією поліції, у суботу вдень до одного з супермаркетів зайшов чоловік у військовій формі та почав стріляти з вогнепальної зброї.

    Щонайменше семеро людей загинули. Один потерпілий перебуває у критичному стані.

    Підозрюваного взято під варту.

    Поліція з'ясовує обставини трагедії.

    Нагадаємо, 12 квітня у метро Нью-Йорка сталася стрілянина: багато поранених.

    Згодом стало відомо, що затримано підозрюваного у стрільбі в метро Нью-Йорка.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У США зловмисник розстріляв у супермаркеті людей: семеро вбитих