У церкві в США сталася стрілянина: є жертви

Щонайменше одна людина загинула

У пресвітеріанській церкві в місті Лагуна-Вудс (Каліфорнія) сталася стрілянина, щонайменше одна людина загинула. Про це повідомляє CNN з посиланням на правоохоронців округу Орандж.

Четверо зазнали тяжких поранень, ще одна людина отримала легкі травми.

Всі постраждалі – дорослі. Вони госпіталізовані.

Один потерпілий помер на місці.

Стрілка затримали на місці події.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що «ніхто не має боятися йти до місця поклоніння».

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що у США зловмисник розстріляв у супермаркеті людей.

Згодом стало відомо, що озброєний чоловік у військовому одязі й бронежилеті відкрив стрілянину з гвинтівки в супермаркеті в Буффало, штат Нью-Йорк, убивши щонайменше 10 людей, перш ніж його затримали.

Як виявилось згодом, йшлося про 18-річного хлопця, він транслював стрілянину в прямому ефірі платформи для онлайн відеотрансляцій Twitch.

Раніше, 12 квітня у метро Нью-Йорка сталася стрілянина: багато поранених.

Згодом стало відомо, що затримано підозрюваного у стрільбі в метро Нью-Йорка.