У США виявили фейкову виборчу дільницю
Невідомий брав у громадян за цією адресою бюлетені для голосування і видавав їм фальшиві наклейки «Я проголосував»
Влада американського штату Каліфорнія розслідує повідомлення про фейкову виборчу дільницю.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Журналісти виявили нелегальну виборчу дільницю і повідомили про це в бюро реєстрації виборців.
Відзначається, що невідомий брав у громадян за цією адресою бюлетені для голосування і видавав їм фальшиві наклейки «Я проголосував».
Для розгляду на місце прибули представники місцевої влади.
Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розслідує спробу зашкодити виборів президента за допомогою телефонних і СМС-роботів. Відомо про десятки мільйонів автоматичних дзвінків із закликом «залишатися вдома». Найчастіше мова йшла про дзвінок з невідомого номера зі згенерованих жіночим голосом.
Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпшир на виборах президента США.
Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.
Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.
Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.
До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.