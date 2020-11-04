У США виявили фейкову виборчу дільницю

Невідомий брав у громадян за цією адресою бюлетені для голосування і видавав їм фальшиві наклейки «Я проголосував»

Влада американського штату Каліфорнія розслідує повідомлення про фейкову виборчу дільницю.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Журналісти виявили нелегальну виборчу дільницю і повідомили про це в бюро реєстрації виборців.

Відзначається, що невідомий брав у громадян за цією адресою бюлетені для голосування і видавав їм фальшиві наклейки «Я проголосував».

Для розгляду на місце прибули представники місцевої влади.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розслідує спробу зашкодити виборів президента за допомогою телефонних і СМС-роботів. Відомо про десятки мільйонів автоматичних дзвінків із закликом «залишатися вдома». Найчастіше мова йшла про дзвінок з невідомого номера зі згенерованих жіночим голосом.

Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпшир на виборах президента США.

Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.