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    У світі

    У США виявили фейкову виборчу дільницю

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    У США журналісти виявили нелегальну виборчу дільницю - У США виявили фейкову виборчу дільницю
    У США журналісти виявили нелегальну виборчу дільницю

    Невідомий брав у громадян за цією адресою бюлетені для голосування і видавав їм фальшиві наклейки «Я проголосував»

    Влада американського штату Каліфорнія розслідує повідомлення про фейкову виборчу дільницю.

    Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Журналісти виявили нелегальну виборчу дільницю і повідомили про це в бюро реєстрації виборців.

    Відзначається, що невідомий брав у громадян за цією адресою бюлетені для голосування і видавав їм фальшиві наклейки «Я проголосував».

    Для розгляду на місце прибули представники місцевої влади.

    Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розслідує спробу зашкодити виборів президента за допомогою телефонних і СМС-роботів. Відомо про десятки мільйонів автоматичних дзвінків із закликом «залишатися вдома». Найчастіше мова йшла про дзвінок з невідомого номера зі згенерованих жіночим голосом.

    Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпшир на виборах президента США.

    Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

    Нагадаємо,  у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

    Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

    До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.

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