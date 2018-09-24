У США вважають, що відставка Асада є питанням часу



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Президент Сирії Башар Асад

Постпред США при ООН припускає, що народ Сирії «не допустить» того, щоб Асад залишився

Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила про те, що керівництво її країни не працює над тим, щоб змістити з поста президента Сирії Башара Асада.

Вона впевнена, що народ Сирії не довірить управління країною Асаду, тому його відхід є питанням часу, пише CBS.

«Ми не думаємо, що він залишиться. Народ Сирії не допустить цього. Безсумнівно, ані Росія, ані Іран не вважають, що його присутність там - це добре. Тому я думаю, що це питання часу», - заявила Гейлі.

Раніше представники ООН, які займаються розслідуванням фактів застосування хімічної зброї в Сирії із 2013 року, заявили про те, що в них підтверджені дані застосування Дамаском хлору цього року.

До слова, президент Туреччини Реджеп ТаїпЕрдоган розповість Генасамблеї ООН про ситуацію в Сирії.