ООН має нові факти застосування Дамаском хімічної зброї



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Всього із 2013 року є 33 підтверджених випадки застосування Дамаском хімічної зброї

Представники ООН, які займаються розслідуванням фактів застосування хімічної зброї в Сирії із 2013 року, заявили про те, що в них підтверджені дані застосування Дамаском хлору цього року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про три інциденти в передмістях Дамаску і в Ідлібі. Сирійський уряд застосовував хлор 22 січня і 1 лютого в Доумі, яка входить до району східної Гути, а також 4 лютого в районі Ідлібу.

Всього ж тим самим режим Башара Асада із 2013 року застосовував хімічну зброю в 33 випадках. Застосування хлору заборонене Конвенцією 1993 року, підписантом якої є і Сирія.

Зазначимо, що на думку експерта ситуація довкола сирійського міста Ідліб на межі гуманітарної катастрофи.

Як відомо, сирійські урядові війська та російські союзники в суботу, 8 вересня, завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці.

Також повідомлялося, що Росія та Іран відхилили пропозицію Анкари щодо перемир’я в сирійському Ідлібі.