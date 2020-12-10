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    У світі

    У Судані грабіжники напали на українське консульство

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    <span>Інцидент стався 8 грудня</span> - У Судані грабіжники напали на українське консульство
    Інцидент стався 8 грудня
    Фото: SUNA

    Зловмисників вдалося затримати правоохоронцям

    У столиці Судану Хартумі грабіжники напали на українське консульство. Про це повідомляє агентство SUNA.

    Інцидент стався 8 грудня. Грабіжники були переодягнені у форму збройних сил і проникли в диппредставництво. Вони були затримані на території будівлі силами внутрішніх військ Судану.

    За інформацією консула України у Судані Муси Мухаммада Саїда, всі вкрадені гроші та інше майно були повернуті.

    За словами консула, він особисто з’явився в поліцейський відділок, аби упізнати злочинців.

    Нагадаємо, що на Балі з’явилося почесне консульство України.

    Зазначимо, 5 листопада, індонезійські правоохоронці затримали на острові Балі громадянку України Дашу Шигаєву.

    Приводом для затримання стала посилка з «підозрілою речовиною». За словами сестри затриманої, насправді в посилці була сливова пастила. В Індонезії діють суворі покарання за транспортування наркотиків. Смертну кару повернули у 2013 році.

    12 листопада стало відомо, що Дар’ю Шигаєву відпустили після шести днів арешту.

    Також зазначимо, що Балі до кінця 2020-го залишається закритим для туристів

    Теги: гроші грабіжники Україна майно Судан
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