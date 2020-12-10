У Судані грабіжники напали на українське консульство

Зловмисників вдалося затримати правоохоронцям

У столиці Судану Хартумі грабіжники напали на українське консульство. Про це повідомляє агентство SUNA.

Інцидент стався 8 грудня. Грабіжники були переодягнені у форму збройних сил і проникли в диппредставництво. Вони були затримані на території будівлі силами внутрішніх військ Судану.

За інформацією консула України у Судані Муси Мухаммада Саїда, всі вкрадені гроші та інше майно були повернуті.

За словами консула, він особисто з’явився в поліцейський відділок, аби упізнати злочинців.

Нагадаємо, що на Балі з’явилося почесне консульство України.

Зазначимо, 5 листопада, індонезійські правоохоронці затримали на острові Балі громадянку України Дашу Шигаєву.

Приводом для затримання стала посилка з «підозрілою речовиною». За словами сестри затриманої, насправді в посилці була сливова пастила. В Індонезії діють суворі покарання за транспортування наркотиків. Смертну кару повернули у 2013 році.

12 листопада стало відомо, що Дар’ю Шигаєву відпустили після шести днів арешту.

Також зазначимо, що Балі до кінця 2020-го залишається закритим для туристів.