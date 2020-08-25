Балі до кінця 2020-го залишається закритим для туристів



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Острів Балі цього року не прийматиме іноземних туристів

Раніше влада заявляла, що Балі готується приймати іноземних туристів з 11 вересня

Для іноземних туристів острів Балі через спалах коронавірусу в Індонезії буде закритий до кінця 2020 року.

Про це пише BBC.

«Ситуація в Індонезії не сприяє тому, щоб іноземні туристи могли відвідувати країну, зокрема Балі», — сказав губернатор острова Вайан Костер.

У заяві зазначено, що Індонезія не прийматиме іноземних туристів «до кінця 2020 року». Губернатор сказав, що відкриття острова потребує «обережності» та ретельної підготовки, оскільки «невдача» може призвести до летальних наслідків.

Цей крок уряду викликав занепокоєння щодо того, як відсутність туризму вплине на економіку країни, адже щороку острів відвідують мільйон іноземних туристів.

Раніше влада заявляла, що Балі готується приймати іноземних туристів з 11 вересня.

Водночас Таїланд відкривається для туристів з 1 жовтня.

Туристам доведеться пред'явити страховку і довідку з негативним результатом тесту на коронавірус, отриману не більше ніж за 72 години до прильоту, а після прибуття здати ще один ПЛР-тест на коронаавірус.

У той же час відзначається, що впевненості в тому, що влада країни відкриє кордони для іноземців, поки немає.