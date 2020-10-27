В Азербайджані відкрили перше почесне консульство України



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Мехран Гасимов і Владислав Каневський

Почесним консулом України в Шемахи був призначений Мехран Гасимов

В Азербайджані відкрили перше почесне консульство України. Воно буде розташоване в місті Шемахи і охоплювати Агдаський, Ахсуйський, Гобустанський, Гейчайський, Ісмаіллінський і Шемахінський райони. Про це повідомили в пресслужбі посольства України в Азербайджані.

Почесним консулом України в Шемахи був призначений Мехран Гасимов. Церемонія призначення пройшла 27 жовтня в посольстві України в Баку за участю українського посла Владислава Каневського.

«Відкриття першого почесного консульства України в Азербайджані є свідченням високої динаміки співпраці між обома країнами і створює сприятливі умови для подальшого розширення торговельно-економічних, культурно-гуманітарних та регіональних зав'язок між нашими державами», – повідомили в посольстві.

Відзначимо, консульство здійснює контакти з місцевою владою, займається обслуговуванням громадян, рішенням їх проблем і оформленням документів (візи, паспорта, нотаріальні документи, довідки та інше).

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував відкриття українського консульства в польському Вроцлаві.