У Таїланді відмовилися звільнити під заставу російських «секс-інструкторів»

Настю Рибку та її команду звинувачують у нелегальній трудовій діяльності на території Таїланду

Поліція Таїланду курортного міста Паттайя відмовилася тимчасово звільнити під заставу Алекса Леслі (Олександра Кирилова), Настю Рибку (Анастасію Вашукевич) і ще вісьмох людей, затриманих за проведення нелегального «секс-тренінгу», повідомляють російські ЗМІ. «Тепер питання про заставу може вирішити тільки суд, і при цьому



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Заарештована команда Насті Рибки

Настю Рибку та її команду звинувачують у нелегальній трудовій діяльності на території Таїланду

Поліція Таїланду курортного міста Паттайя відмовилася тимчасово звільнити під заставу Алекса Леслі (Олександра Кирилова), Настю Рибку (Анастасію Вашукевич) і ще вісьмох людей, затриманих за проведення нелегального «секс-тренінгу», повідомляють російські ЗМІ.

«Тепер питання про заставу може вирішити тільки суд, і при цьому змінюється статус затриманих: вони перетворюються в заарештованих судом осіб, щодо яких проводиться слідство. Їх можуть випустити під заставу, але сума судової застави значно вище, ніж поліцейської, і умови суворіше», - розповів співробітник поліції.

За його словами, якщо суд дозволить внести заставу, то заарештовані зможуть вийти на свободу.

«Однак вони не матимуть права залишати Таїланд і повинні будуть кожні 12 днів з'являтися в суд для продовження застави, яка може бути в будь-який момент відкликана за поданням прокуратури або поліцейського слідчого», - додав він.

Усіх заарештованих, серед яких вісім росіян, одна громадянка Білорусі і латвієць, звинувачують у нелегальній трудовій діяльності на території Таїланду. Вони в якості інструкторів проводили нелегальний тренінг, за який брали з учасників гроші. Їм загрожує тюремне ув'язнення терміном до двох років і / або штраф до трьох тисяч доларів, депортація з Таїланду з внесенням в чорний список, що позначає заборону в'їзду в країну на десять років.

Відео затримання і перебування Насті Рибки та її команди у поліцеському відділенні:

Раніше повідомлялося, що у Таїланді затримали скандальну співробітницю індустрії ескортних послуг Настю Рибку.