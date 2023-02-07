Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Світом прокотилися землетруси: що відомо на ранок 7 лютого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Світом прокотилися землетруси: що відомо на ранок 7 лютого
Фото: Associated Press

Стихійні лиха в Туреччині вже забрали тисячі життів

У світі зростає тривога через потужні землетруси, що одночасно сталися в декількох кутках світу. Зокрема, стихійні лиха зафіксували в Туреччині, Сирії, на Тайвані, а також незначні в США, штат Нью-Йорк.

Землетруси в Туреччині забрали тисячі життів

У понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш. Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а третій – 5,9. Вони сталися незалежно один від одного. 

Станом на ранок 7 лютого підтверджена кількість загиблих у Туреччині зросла до 2921 особи. Ще 15 834 особи отримали поранення.

У той же час у сусідній Сирії загинула щонайменше 1451 особа. Серед них 711 людей загинули на підконтрольних уряду територіях, переважно в районах Алеппо, Хама, Латакія та Тартус. Таким чином, сумарна кількість загиблих внаслідок трагедії вже перевищила 4 тис. осіб.

У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу.

Стихійне лихо на Тайвані

У північно-східних регіонах Тайваню в ніч проти 7 лютого стався відчутний землетрус, його сила сягнула 5,1 бала. Епіцентр підземних поштовхів розташований за 34,4 км на північний схід від столиці повіту Гуалянь, на невеликій глибині – 15,8 км. У прилеглих районах теж були зареєстровані поштовхи, проте дещо меншої інтенсивності. Про постраждалих або руйнування внаслідок землетрусу наразі інформації немає.

Найсильніший землетрус за 40 років у штаті Нью-Йорк

Землетруси, хоч і не такі значні, дійшли і до Америки. Так, у штаті Нью-Йорк, неподалік міста Буффало було зафіксовано землетрус магнітудою 3,8 бала. Це найпотужніший землетрус, зареєстрований у цьому регіоні за останні 40 років, попри не надто високу магнітуду. 

Епіцентр розташовувався на глибині трьох кілометрів. За свідченнням виконавчого директора округу, наразі інформації про жертви та руйнування немає.

Теги: Туреччина землетрус стихійні лиха

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вважають землетрус «Божою карою» за допомогу Україні
Землетрус у Туреччині: росіяни радіють (фото)
Вчора, 10:31
Фортецю Газіантеп було збудовано ще до Нової Ери, потім її перебудували римляни
Землетрус у Туреччині: зруйнувана фортеця зі списку ЮНЕСКО (фото)
Вчора, 10:52
МЗС встановлює можливу наявність українців серед постраждалих
Землетруси в Туреччині: загинуло понад тисячу людей. Моторошні кадри (оновлено)
Вчора, 13:40

Соціум

МАГАТЕ повідомило, в якому стані турецька АЕС після землетрусу
МАГАТЕ повідомило, в якому стані турецька АЕС після землетрусу
Світом прокотилися землетруси: що відомо на ранок 7 лютого
Світом прокотилися землетруси: що відомо на ранок 7 лютого
Кремль наказав готувати бомбосховища по всій Росії
Кремль наказав готувати бомбосховища по всій Росії
Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії вже перевищила 4 тис. осіб
Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії вже перевищила 4 тис. осіб
У штаті Нью-Йорк стався найсильніший землетрус за останні 40 років
У штаті Нью-Йорк стався найсильніший землетрус за останні 40 років
Заочно заарештована: російській блогерці дали дев’ять років за антивоєнні дописи
Заочно заарештована: російській блогерці дали дев’ять років за антивоєнні дописи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
27K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
22K
День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)
18K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
14K
Мер Філатов розпорядився своєю винагородою за викриття рекордного хабара

Новини

Окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса
Сьогодні, 01:00
ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
Вчора, 21:33
В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони
Вчора, 21:25
«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Вчора, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Вчора, 16:04

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту