Світом прокотилися землетруси: що відомо на ранок 7 лютого

Стихійні лиха в Туреччині вже забрали тисячі життів

У світі зростає тривога через потужні землетруси, що одночасно сталися в декількох кутках світу. Зокрема, стихійні лиха зафіксували в Туреччині, Сирії, на Тайвані, а також незначні в США, штат Нью-Йорк.

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Землетруси в Туреччині забрали тисячі життів

У понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш. Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а третій – 5,9. Вони сталися незалежно один від одного.

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Станом на ранок 7 лютого підтверджена кількість загиблих у Туреччині зросла до 2921 особи. Ще 15 834 особи отримали поранення.

У той же час у сусідній Сирії загинула щонайменше 1451 особа. Серед них 711 людей загинули на підконтрольних уряду територіях, переважно в районах Алеппо, Хама, Латакія та Тартус. Таким чином, сумарна кількість загиблих внаслідок трагедії вже перевищила 4 тис. осіб.

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У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу.

Стихійне лихо на Тайвані

У північно-східних регіонах Тайваню в ніч проти 7 лютого стався відчутний землетрус, його сила сягнула 5,1 бала. Епіцентр підземних поштовхів розташований за 34,4 км на північний схід від столиці повіту Гуалянь, на невеликій глибині – 15,8 км. У прилеглих районах теж були зареєстровані поштовхи, проте дещо меншої інтенсивності. Про постраждалих або руйнування внаслідок землетрусу наразі інформації немає.

Найсильніший землетрус за 40 років у штаті Нью-Йорк

Землетруси, хоч і не такі значні, дійшли і до Америки. Так, у штаті Нью-Йорк, неподалік міста Буффало було зафіксовано землетрус магнітудою 3,8 бала. Це найпотужніший землетрус, зареєстрований у цьому регіоні за останні 40 років, попри не надто високу магнітуду.

Епіцентр розташовувався на глибині трьох кілометрів. За свідченнням виконавчого директора округу, наразі інформації про жертви та руйнування немає.