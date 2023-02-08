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Як діяти під час землетрусу: інструкція ДСНС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як діяти під час землетрусу: інструкція ДСНС
Наслідки землетрусу у Хорватії, 29 грудня 2020 року
AP

У разі знаходження на 1-2 поверхах необхідно швидко залишити будинок та відійти від нього

Державна служба з надзвичайний ситуацій опублікувала інструкцію, як діяти під час землетрусу.

«Без паніки! Дуже сподіваємося, що ці поради нікому з нас не знадобляться. Але обізнаний – значить озброєний», – йдеться в повідомленні.

У разі знаходження на 1-2 поверхах необхідно швидко залишити будинок та відійти від нього.

У випадку знаходження вище другого поверху – негайно залишити кутові кімнати.

Що робити далі:

  • стати в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати, подалі від вікон;
  • укритися під міцними столами, поблизу головних стін чи колон, закрити голову руками;
  • коли закінчиться перша серія поштовхів – залишити будинок;
  • якщо будинок цілий – закрити водопровідні крани, відключити газ та електроенергію.
Як діяти під час землетрусу: інструкція ДСНС фото 1

Раніше Сейсмолог розказав, чи докотиться хвиля землетрусів до України.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії загинули вже 7266 осіб.

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Теги: землетрус ДСНС Україна

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