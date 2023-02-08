Як діяти під час землетрусу: інструкція ДСНС
У разі знаходження на 1-2 поверхах необхідно швидко залишити будинок та відійти від нього
Державна служба з надзвичайний ситуацій опублікувала інструкцію, як діяти під час землетрусу.
«Без паніки! Дуже сподіваємося, що ці поради нікому з нас не знадобляться. Але обізнаний – значить озброєний», – йдеться в повідомленні.
У разі знаходження на 1-2 поверхах необхідно швидко залишити будинок та відійти від нього.
У випадку знаходження вище другого поверху – негайно залишити кутові кімнати.
Що робити далі:
- стати в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати, подалі від вікон;
- укритися під міцними столами, поблизу головних стін чи колон, закрити голову руками;
- коли закінчиться перша серія поштовхів – залишити будинок;
- якщо будинок цілий – закрити водопровідні крани, відключити газ та електроенергію.
Раніше Сейсмолог розказав, чи докотиться хвиля землетрусів до України.
Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.
Внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії загинули вже 7266 осіб.
Коментарі — 0