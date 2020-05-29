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    У світі

    У Twitter відреагували на указ Трампа про соцмережі

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    Трамп підписав указ проти &laquo;цензури&raquo; в соцмережах і пригрозив закрити Twitter - У Twitter відреагували на указ Трампа про соцмережі
    Трамп підписав указ проти «цензури» в соцмережах і пригрозив закрити Twitter

    Трамп підписав указ проти «цензури» в соцмережах і пригрозив закрити Twitter

    Керівництво Twitter назвало указ президента США Дональда Трампа про соціальні мережі реакційним і політизованим. У компанії вважають, що документ загрожує свободі слова в інтернеті.

    Відповідну заяву опубліковано на офіційній сторінці Twitter.

    «Цей виконавчий указ відображає реакційний і політизований підхід до відповідного законодавства. Спроби в односторонньому порядку порушити його загрожують майбутньому онлайн-висловлювань та свободи в інтернеті», - йдеться в заяві.

    Керівництво Twitter підкреслило, що розділ 230 закону про порядність в ЗМІ захищає американські інновації та свободу слова і ґрунтується на демократичних цінностях.

    Зазначимо, конфлікт Трампа і Twitter виник після того, як кілька дописів американського президента щодо можливих фальсифікацій під час виборів у Каліфорнії поштою були промарковані соцмережею як такі, які мають недостовірну інформацію.

    Трамп заявив, про намір ввести контроль над соцмережами аж до їхнього блокування.

    Нагадаємо, раніше Трамп звинуватив соціальні медіа-платформи в цензурі по відношенню до Республіканської партії напередодні президентських виборів в США.

    Президент США звинуватив соціальну мережу Twitter в «придушенні свободи слова».

    Соціальна мережа Twitter вперше в історії позначила повідомлення президента держави як «недостовірне».

    Раніше повідомлялося, що Twitter позначатиме фейки про коронавірус.

    США Дональд Трамп Twitter соціальні мережі президент коронавірус
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