У Twitter відреагували на указ Трампа про соцмережі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп підписав указ проти «цензури» в соцмережах і пригрозив закрити Twitter

Трамп підписав указ проти «цензури» в соцмережах і пригрозив закрити Twitter

Керівництво Twitter назвало указ президента США Дональда Трампа про соціальні мережі реакційним і політизованим. У компанії вважають, що документ загрожує свободі слова в інтернеті.

Відповідну заяву опубліковано на офіційній сторінці Twitter.

«Цей виконавчий указ відображає реакційний і політизований підхід до відповідного законодавства. Спроби в односторонньому порядку порушити його загрожують майбутньому онлайн-висловлювань та свободи в інтернеті», - йдеться в заяві.

Керівництво Twitter підкреслило, що розділ 230 закону про порядність в ЗМІ захищає американські інновації та свободу слова і ґрунтується на демократичних цінностях.

Зазначимо, конфлікт Трампа і Twitter виник після того, як кілька дописів американського президента щодо можливих фальсифікацій під час виборів у Каліфорнії поштою були промарковані соцмережею як такі, які мають недостовірну інформацію.

Трамп заявив, про намір ввести контроль над соцмережами аж до їхнього блокування.

Нагадаємо, раніше Трамп звинуватив соціальні медіа-платформи в цензурі по відношенню до Республіканської партії напередодні президентських виборів в США.

Президент США звинуватив соціальну мережу Twitter в «придушенні свободи слова».

Соціальна мережа Twitter вперше в історії позначила повідомлення президента держави як «недостовірне».

Раніше повідомлялося, що Twitter позначатиме фейки про коронавірус.