Хорватія відкриває кордони для громадян 10 країн



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Хорватія відкриває кордони для громадян 10 країн

Відкриття кордонів повʼязане з початком туристичного сезону

Хорватія повністю відкриває кордони для громадян десяти країн, де досягли позитивних результатів і тенденцій у подоланні вірусу Covid-19.

Премʼєр-міністр Андрей Пленкович після сесії уряду заявив, що з епідеміологічної точки зору немає перешкод для відкриття кордонів для громадян Словенії, Угорщини, Австрії, Чехії, Словаччини, Естонії, Латвії, Литви, Польщі й Німеччини. Він додав, що список країн згодом буде розширюватися.

Упродовж наступних чотирьох років Хорватія отримає від Євросоюзу 10 мільярдів доларів для подолання економічних наслідків епідемії, заявив глава хорватського уряду.

Оглядачі зазначають, що відкриття кордонів повʼязане з початком туристичного сезону та, що до Хорватії найбільше туристів прибувають саме зі згаданих країн, членів Європейського союзу.

Міністр внутрішніх справ Давор Божінович заявив, що громадяни згаданих країн повинні дотримуватися загальних правил та рекомендацій хорватського Інституту громадського здоровʼя.

Після перетину кордону туристи повинні надати адресу, за якою проживатимуть, та свої контакти.

Загалом у Хорватії, яка має населення 4,3 мільйона, на коронавірус захворіли 2245 людей, померли 102 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 22 382 випадків Covid-19, з них за добу - 477.

Зазначимо. що у семи областях України та Києві розпочалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА), відтак станом на 27 травня проведено 1355 таких тестів.